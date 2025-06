CLAMOROSO IN RAI lo storico PROGRAMMA RISCHIA lo STOP | polemiche su tagli e riduzioni programmazione televisiva nel caos

La Rai si trova al centro di un fuoco incrociato: tra tagli massicci e riduzioni di programmazione, lo storico palinsesto rischia di essere rivoluzionato. Le polemiche esplodono mentre i programmi d’inchiesta, spesso scomodi, sono sotto attacco. La prossima stagione televisiva si preannuncia un vero banco di prova per l’azienda pubblica, che deve trovare un equilibrio tra rinnovamento e tutela dei suoi contenuti più importanti. Le decisioni in corso potrebbero segnare il destino della tv pubblica italiana.

Per la nuova stagione previsti tagli clamorosi, presi di mira alcuni programmi che fanno inchieste scomode La prossima stagione televisiva si preannuncia complessa per la Rai, con una programmazione che già solleva malumori e polemiche interne. Le prime indiscrezioni parlano di tagli e riduzioni significative a diversi programmi, provocando un’ondata di insoddisfazione tra gli addetti ai lavori. I piani in discussione sono al vaglio del Consiglio di Amministrazione, ma già emergono frizioni interne, in particolare negli staff delle trasmissioni che rischiano la riduzione del numero di puntate o addirittura la cancellazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it