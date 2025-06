Clamore Festival feste e Tributo ai Pinguini | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se sei alla ricerca di emozioni e divertimento per questa sera, Bergamo e provincia offrono un ricco calendario di eventi imperdibili! Dalla nuova edizione del Clamore Festival alle serate musicali “Hitaly” e i tribute ai Pinguini Tattici Nucleari, senza dimenticare feste tradizionali e spettacoli teatrali, c’è davvero qualcosa per tutti. Scopri cosa fare stasera e lasciati coinvolgere dal fermento culturale e festoso della bergamasca!

La nuova edizione di Clamore Festival in diverse location a Bergamo, la serata musicale “Hitaly” a ChorusLife, la festa alla Madonna della Castagna, l’estivo Spritz&Burger ad Albino, il concerto dei Giovani Wannabe tributo ai Pinguini Tattici Nucleari a “Live in Zanica”, la festa a Locate Bergamasco con i tipici casoncelli, lo spettacolo “Arlecchino svelato” a Pagazzano e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca giovedì 26 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it