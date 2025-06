Civitella in Val di Chiana | a fuoco auto in sosta Fiamme attaccano le sterpaglie

Un pomeriggio segnato da un'azione di emergenza a Civitella in Val di Chiana: un'auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme, che hanno poi minacciato le sterpaglie circostanti. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio e prevenire ulteriori danni. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza e la collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 26 giugno 2025, nel comune di Civitella in Val di Chiana, località Il Riccio per l'incendio di un'auto

