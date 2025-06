Città della scienza | un weekend di giochi e cacce al tesoro tra stelle fuoco e acqua

Preparatevi a vivere un weekend unico tra stelle, fuoco e acqua alla Città della Scienza! Con due appuntamenti imperdibili il 27 giugno e il 18 luglio, le Notti al Museo si trasformano in un’avventura educativa sotto il cielo stellato del Planetario. Tra cacce al tesoro, esperimenti scientifici e misteriosi “Crime Lab”, queste serate promettono divertimento, scoperta e magia per tutta la famiglia. Pronti a scoprire cosa vi attende?

di Marco Milano Città della Scienza annuncia due nuove date per il ritorno delle Notti al Museo: venerdì 27 giugno e venerdì 18 luglio con un'esperienza di camping scientifico che darà l'opportunità di vivere in sacco a pelo sotto il cielo stellato del Planetario. Il 27 giugno, i giovanissimi ospiti saranno coinvolti in una caccia al tesoro notturna, tra natura scienza e fantasia. Il 18 luglio l'attività principale sarà, invece, "Crime Lab" che trasformerà i partecipanti in veri e propri detective. I bambini dovranno risolvere un misterioso caso utilizzando tecniche scientifiche all'avanguardia, cimentandosi in esperimenti e analisi da esperti investigatori.