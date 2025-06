cisgiordania soldati israeliani uccidono un palestinese di 15 anni

Un'altra tragica perdita scuote la Cisgiordania: un ragazzo di soli 15 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze israeliane, alimentando il malcontento e le proteste nella regione. La tensione tra palestinesi e israeliani si infiamma ancora, mentre il mondo osserva inquieto gli sviluppi di un conflitto che segna profondamente vite innocenti. La domanda che ci accompagna è: fino a quando questa spirale di violenza continuerà?

Milano, 26 giu. (askanews) - Il Ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese riferisce che un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle truppe israeliane nella città di Al-Yamoun, nel nord della Cisgiordania. I palestinesi hanno manifestato per esprimere la propria rabbia per i continui attacchi dei coloni, supportati dall'essercito israeliano. "Hanno attaccato donne e bambini, e quando il giovane è uscito per difendere la sua famiglia gli hanno sparato alla testa senza preavviso e senza motivo - racconta un testimone, Talat Sami - Tutto questo è sotto i vostri occhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net