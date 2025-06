Cisgiordania fermati e rilasciati 2 attivisti italiani

Due attivisti italiani, Martina Viglione e Marco Mazzon, coinvolti in un'operazione umanitaria in Cisgiordania, sono stati temporaneamente fermati dalle forze israeliane nell'area di Massafer Yatt. Fortunatamente, grazie all'intervento delle autorità e alla pressione internazionale, sono stati subito rilasciati, dimostrando ancora una volta l'importanza di un impegno costante per la pace e i diritti umani in zone di conflitto.

(Adnkronos) – Due cittadini italiani, Martina Viglione e Marco Mazzon, volontari dell'Operazione ColombaAssociazione Giovanni XIIII e di Mediterranea Saving Humans, sono stati fermati dalle forze israeliane in Cisgiordania e già rilasciati. I fatti sono avvenuti nell'area di Massafer Yatt, sulle colline a sud di Hebron, dove – secondo quanto riferito dall'avvocata Lea Tsemel, citata da . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: italiani - cisgiordania - fermati - rilasciati

