Ciro il grande sogno diventa possibile Primo incontro tra il Bologna e l’agente

Ciro Immobile potrebbe presto indossare il rossoblù, trasformando un sogno in realtà. Dopo settimane di voci e negoziati, il primo incontro tra il Bologna e l'agente Marco Sommella ha aperto le porte a una possibile trattativa. Tuttavia, il club resta fermo sui propri principi: nessuna deroga ai limiti salariali attuali, per tutelare stabilità e equilibrio. Morale, se le condizioni sono chiare, il futuro di Ciro in Emilia si fa più concreto.

Il Bologna passa ai fatti per Ciro Immobile. Dopo una decina di giorni di indiscrezioni, ieri i vertici rossoblù hanno incontrato Marco Sommella, agente dell'attaccante, dando apertura a ragionare sull'innesto. Immobile a Bologna si può fare, ma solo alle condizioni precisate dal club, che non intende derogare dalla politica del tetto ingaggi attuale e sugli over 30, anche per non turbare gli equilibri economici e di spogliatoio: morale, se Immobile dovesse accettare un anno di contratto con opzione per una seconda stagione a 1,5, massimo 1,8 milioni netti più bonus fino a due il Bologna sarebbe pronto ad accoglierlo.

