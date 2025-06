Cirielli all’Aci Napoli | il vice ministro aderisce alla campagna per la legalità

Il vice ministro Edmondo Cirielli si unisce con entusiasmo alla campagna “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità” dell’Automobile Club Napoli, promuovendo valori fondamentali come rispetto delle regole, sicurezza e tutela ambientale. La sua presenza rafforza l’impegno istituzionale per una mobilità più responsabile e consapevole. Un passo importante verso un futuro in cui legalità e responsabilità guidano le nostre azioni quotidiane, perché solo così possiamo garantire un domani migliore a tutti.

Il vice ministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, ha fatto visita oggi all’Automobile Club Napoli dove ha ricevuto l’associazione onoraria all’Aci ed ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dell’ente partenopeo “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità”, volta a promuovere la cultura del rispetto delle regole per una mobilità sicura e responsabile, in difesa della vita e dell’ambiente. Nel fare gli onori di casa, il presidente dell’Aci partenopeo, Antonio Coppola, ha detto “siamo onorati di accogliere un eminente campano, esponente del Governo, nella grande famiglia dei soci Aci, ente pubblico non economico, a base associativa, unico del cosiddetto ‘parastato’ a sostenersi autonomamente senza sovvenzioni gravanti sul bilancio statale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ieri sera in fondazione con il ministro della Salute Orazio Schillaci e con il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli! Sono rimasti colpiti dal nostro lavoro di prevenzione a Napoli! Oggi sarò premiato nel corso degli Stati Generali della Prevenzione organi Vai su Facebook

Stati generali prevenzione Napoli, Cirielli: “Marchetta? Dirlo è reato di diffamazione” - Il viceministro Esteri replica alle polemiche per l’evento organizzato dalla compagna, capo dipartimento al ministero: “E’ il ministro che ha voluto questa ... Riporta napoli.repubblica.it