Cinque patenti ritirate in una notte per droga giovane ubriaco e senza assicurazione in via Fabrizi FOTO

Una notte intensa a Pescara, dove la polizia ha ritirato cinque patenti in appena poche ore, tra giovani alla guida sotto l’effetto di droga e conducente ubriaco senza assicurazione. Un intervento che mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità di chi sceglie di mettersi al volante. Questi episodi ci ricordano quanto sia fondamentale rispettare le norme per tutelare sé stessi e gli altri sulle strade.

Sono complessivamente 5 le patenti ritirate in una sola notte dalla polizia a Pescara per la guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Inoltre un ragazzi di 28 anni sarebbe risultato ubriaco e privo di assicurazIone dopo essere stato fermato nella centralissima via Nicola Fabrizi. I. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

