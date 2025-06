Cinquant’anni di Fai Così il Quartetto fa suonare le ville

Cinquant’anni di bellezza che suonano: un’emozionante celebrazione del mezzo secolo del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con la Società del Quartetto. Dal 28 giugno al 20 settembre, dimore storiche, chiese e ville si trasformeranno in straordinari palcoscenici musicali, regalando al pubblico atmosfere uniche e suggestive. Questa sinergia tra cultura, natura e musica rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio italiano attraverso suoni e emozioni indimenticabili.

“Cinquant’anni di bellezza che suonano“: è il titolo di una rassegna organizzata per celebrare il mezzo secolo del Fai- Fondo per l’ambiente italiano, in collaborazione con la Società del Quartetto. Dal 28 giugno al 20 settembre dimore storiche, chiese e ville curate con passione dal Fai si diventeranno palcoscenici musicali. "Questa sinergia tra la Società del Quartetto e il Fai, istituzione nata dalla lungimiranza di Giulia Maria Crespi nel lontano 1975, rappresenta un’ opportunità eccezionale per vivere la musica classica in contesti di straordinario valore e bellezza; un modo inedito e coinvolgente per celebrare cinquant’anni di impegno nella tutela e nella valorizzazione delle meraviglie del nostro Paese", dichiara Ilaria Borletti Buitoni, presidente della fondazione Società del Quartetto di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinquant’anni di Fai. Così il Quartetto fa suonare le ville

In questa notizia si parla di: quartetto - cinquant - anni - ville

A Scanzorosciate Festa di Prima Estate 2025 con la Cooperativa Sociale AEPER, in studio il Presidente Giovanni Tosi Vai su Facebook

Cinquant’anni di Fai. Così il Quartetto fa suonare le ville; Il Quartetto celebra il 50esimo anniversario dalla fondazione del FAI; Il Quartetto per i 50 anni del.

Cinquant’anni di Fai. Così il Quartetto fa suonare le ville - “Cinquant’anni di bellezza che suonano“: è il titolo di una rassegna organizzata per celebrare il mezzo secolo del Fai- Segnala ilgiorno.it

Una rassegna per i 50 anni del Fai: primo appuntamento a Villa Necchi Campiglio - Dal 28 giugno al 20 settembre un ricco calendario di eventi nei beni del Fondo per l'Ambiente Italiano. Riporta msn.com