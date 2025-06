Cinema sotto le stelle Dal 27 al 29 tre nuove serate gratuite sulla spiaggia di Napoli

Preparati a vivere esperienze uniche sotto il cielo stellato di Napoli! Dal 27 al 29 giugno, tre serate gratuite sulla suggestiva spiaggia della città ti offriranno l’opportunità di gustare film indimenticabili all’aperto, immersi nella magia del mare e della musica. La rassegna “Arena” si protrae fino a giugno 2025, portando l’incanto del cinema sotto le stelle nel cuore della città partenopea. Non mancare!

Cinema sotto le stelle. Da venerdì 27 fino a domenica 29 tre nuove serate gratuite sulla spiaggia di Napoli La rassegna “Arena” si prolunga fino a domenica 29 giugno 2025 con il cinema sotto le stelle. Ancora una volta i grandi film si potranno vedere all’aperto direttamente sulla sabbia, in uno degli angoli più amati della . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Cinema sotto le stelle. Dal 27 al 29 tre nuove serate gratuite sulla spiaggia di Napoli

