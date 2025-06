Cinema in Rocca | a Noale quattro proiezioni estive sotto le stelle

A Noale, l’incanto del cinema all’aperto torna a far sognare con “Cinema in Rocca”: quattro serate estive sotto le stelle, organizzate dalla Pro Loco e Cineforum Labirinto, nella suggestiva cornice della Rocca dei Tempesta. Un’occasione unica per gustare film indimenticabili in un’atmosfera magica, condividendo passione e tranquillità. La prima proiezione, “Vacanze romane”, promette emozioni senza tempo: preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile sotto il cielo estivo.

A Noale torna il cinema estivo sotto le stelle, organizzato dalla Pro Loco nella rocca dei Tempesta, in collaborazione con Cineforum Labirinto. A inaugurare la rassegna - alla quale si potrà accedere con offerta responsabile - sarà Vacanze romane, pellicola del 1953 con protagonisti Gregory Peck. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - rocca - noale - sotto

Rocca di Meldola, il Quintetto d'ottoni Rossini omaggia le grandi colonne sonore del cinema - Venerdì 6 giugno, nel suggestivo giardino della Rocca di Meldola, il Quintetto D'8ni Rossini offre un concerto imperdibile, omaggiando le indimenticabili colonne sonore del cinema.

Cinema in Rocca: a Noale quattro proiezioni estive sotto le stelle; BAM! torna in Veneto. Migliaia di cicloturisti attesi a giugno a Piazzola sul Brenta; Esondazioni e danni, i fiumi della provincia ancora osservati speciali.

Cinema in Rocca per serate sotto le stelle: grande cinema a San Gimignano - Torna a San Gimignano uno degli appuntamenti più attesi e amati: il cinema all’aperto alla Rocca di Montestaffoli. Secondo ilcittadinoonline.it

Cinema sotto le stelle alla Rocca . Da Diamanti a Mission Impossible . Settanta serate per tutti i gusti - Il 25 giugno si accende il grande schermo nella fortezza: anteprime, classici e proiezioni in lingua originale ... Come scrive msn.com