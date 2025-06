Cinema in piazza a Gossolengo la magia del grande schermo sotto le stelle

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con "Cinema in piazza" a Gossolengo, l’evento che trasforma la piazza in un grande schermo sotto le stelle. Ogni lunedì sera, dal 30 giugno al 4 agosto, la magia del cinema prende vita a partire dalle 21 nella suggestiva cornice di piazza Roma. Non perdere l’occasione di goderne con amici e famiglia: il grande schermo ti aspetta per emozionarti e divertirti sotto il cielo stellato.

Torna a Gossolengo il tradizionale appuntamento estivo con "Cinema in piazza". Nella cornice di piazza Roma in tutti i lunedì della settimana dal 30 giugno al 4 agosto una proiezione alle ore 21. Gli appuntamenti - lunedì 30 giugno: Cattiverie e domicilio; - lunedì 7 luglio: Il maestro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: piazza - cinema - gossolengo - magia

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore - Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

Cinema in piazza, a Gossolengo la magia del grande schermo sotto le stelle.

Piccolo America, torna la magia del cinema a piazza a San Cosimato - Con la proiezione del film «Favolacce» dei fratelli D'Innocenzo è stata inaugurata l'edizione 2021 del «Cinema in piazza», la rassegna organizzata dai ragazzi del cinema America. Si legge su video.corriere.it

Il Cinema in piazza, la colorata magia messicana di “Coco” a Trastevere | 26 giugno 2021 - RomaToday - Il Cinema in piazza, la colorata magia messicana di “Coco” a Trastevere. Lo riporta romatoday.it