Cinema all’aperto a Firenze apre l’arena a Sant’Orsola

Firenze si anima con un’iniziativa straordinaria: l’Arena Sant’Orsola, il nuovo punto di riferimento per gli amanti del cinema all’aperto. Dal 30 giugno al 7 settembre, ogni sera alle 21.30, il suggestivo cortile dell’ex convento si trasforma in un teatro sotto le stelle, offrendo un’esperienza unica tra storie d’autore e immagini indimenticabili. Un appuntamento imperdibile nel cuore pulsante del centro storico che porta il grande schermo all’aria aperta.

Firenze, 26 giugno 2025 - Giunto alla sua sesta edizione, Cinema nel Chiostro, l’arena cinematografica estiva a cura dello Spazio Alfieri, dal 30 giugno fino al 7 settembre , ogni sera alle 21.30, rinnova la collaborazione con Museo Sant’Orsola, trasformando una delle corti dell’ex convento in un teatro all’aperto per immagini, storie e visioni d’autore. Con un nuovo allestimento dà il via alle proiezioni nel cuore del centro storico. Cinema nel Chiostro conferma il suo doppio obiettivo: offrire al pubblico una selezione di cinema d'autore di qualità, e contribuire alla restituzione alla città di uno dei suoi luoghi storici più significativi, al centro di un ampio progetto di rigenerazione culturale, e lo fa con un nuovo allestimento da 150 posti e uno schermo di 9x4 metri, non più nel chiostro centrale dell'orologio (ma in un nuovo spazio tutto da scoprire). 🔗 Leggi su Lanazione.it