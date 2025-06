Cina | Zhejiang al via piattaforma turistica alimentata da IA per visitatori stranieri

La provincia di Zhejiang, nella vibrante Cina orientale, si prepara a rivoluzionare il turismo internazionale con la nuova piattaforma alimentata dall’intelligenza artificiale, “Zhejiang Travel”. Ideata per offrire assistenza multilingue e itinerari su misura, questa innovativa soluzione promette di rendere ogni visita semplice e indimenticabile. “Ho semplicemente chiesto in coreano un viaggio a Hangzhou di...”, e la tecnologia ha trasformato la mia richiesta in un’esperienza su misura, aprendo le porte a un nuovo modo di viaggiare.

La provincia orientale cinese dello Zhejiang oggi ha inaugurato la sua piattaforma di servizi turistici in entrata alimentata dall’intelligenza artificiale “Zhejiang Travel” a Hangzhou, capoluogo della provincia. La piattaforma, progettata per semplificare i viaggi dei turisti internazionali, offre assistenza multilingue in tempo reale e pianificazione personalizzata degli itinerari. “Ho semplicemente chiesto in coreano un viaggio a Hangzhou di 3 giorni e 2 notti e ho ricevuto immediatamente un piano dettagliato, anche per quanto riguarda i costi di trasporto giornalieri” ha dichiarato un turista della Repubblica di Corea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, al via piattaforma turistica alimentata da IA per visitatori stranieri

In questa notizia si parla di: zhejiang - piattaforma - alimentata - cina

Cina: Zhejiang, al via piattaforma turistica alimentata da IA per visitatori stranieri; Geely, tutti i marchi auto del colosso cinese.

Cina: Zhejiang, al via piattaforma turistica alimentata da IA per visitatori stranieri - La provincia orientale cinese dello Zhejiang oggi ha inaugurato la sua piattaforma di servizi turistici in entrata alimentata dall'intelligenza ... romadailynews.it scrive

Imprese italiane in Cina, la nuova app della regione dello Zhejiang - 09:42:00 Imprese italiane in Cina, la nuova app della regione dello Zhejiang Fiere online/ Al via la nuova app della regione dello Zhejiang per portare le imprese ... Come scrive affaritaliani.it