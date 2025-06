Cina | Summer Davos Investire nel Paese significa investire nel futuro

Investire in Cina non è solo un'opportunità economica, ma un investimento nel futuro globale. Durante il Summer Davos Forum 2025 a Tianjin, leader internazionali hanno ribadito la fiducia nel potenziale del paese, sottolineando l'importanza di collaborare con una delle economie più dinamiche al mondo. Questo momento segna una conferma inequivocabile: il successo di oggi si costruisce con le alleanze di domani. Per scoprire di più, visitate il video al link...

“Investire in Cina significa investire nel futuro”, hanno dichiarato i leader regionali e globali presenti al Summer Davos Forum 2025 a Tianjin, nel nord della Cina. I partecipanti hanno espresso una forte prospettiva sull’economia cinese e la volonta’ di continuare a investire nel Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma631150263115022025-06-26cina-summer-davos-investire-nel-paese-significa-investire-nel-futuro Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Summer Davos, “Investire nel Paese significa investire nel futuro”

