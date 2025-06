Cina | Shandong Qingdao sviluppa industria delle ciglia finte

L’industria delle ciglia finte a Qingdao, nella provincia di Shandong, si distingue come un autentico fiore all’occhiello dell’economia della bellezza cinese. Con oltre 5.000 aziende e 60.000 lavoratori coinvolti, questa settore ha vissuto una crescita impressionante dagli anni Settanta. Ogni anno, circa 120 milioni di ciglia finte vengono prodotte, consolidando Pingdu come centro nevralgico di innovazione e produzione nel mondo della cosmetica.

Delle ciglia finte sono esposte in una sala espositiva di un parco industriale per l'economia della bellezza nella citta' di Pingdu, a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 24 giugno 2025. Lo sviluppo dell'industria delle ciglia finte a Pingdu e' iniziato negli anni Settanta. Oggi, oltre 5.000 entita' commerciali e circa 60.000 dipendenti sono coinvolti in quest'industria pilastro locale. Ogni anno, circa 120 milioni di paia di ciglia finte prodotte a Pingdu vengono vendute all'estero, con un valore di produzione annuale di circa 10 miliardi di yuan (circa 1,4 miliardi di dollari).

