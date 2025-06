Cina | prodotti culturali come Labubu conquistano cuori in tutto il mondo

La Cina sta emergendo come protagonista nel panorama dei prodotti culturali, con successi che conquistano cuori in tutto il mondo. Tra questi, Labubu si è affermato come un vero e proprio fenomeno globale, evocando emozioni e desideri attraverso il suo tenero aspetto e le sue radici culturali. Ma non è l’unico: il fascino della cultura cinese si estende anche ad altri prodotti, portando tradizione e innovazione oltre confine. Per scoprire di più, guarda il video al link qui sotto.

– Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma630939863093982025-06-26cina-prodotti-culturali-come-labubu-conquistano-cuori-in-tutto-il-mondo Agenzia Xinhua.

Beijing: mostra della prima generazione di LABUBU Il 18 giugno 2025 a Beijing, presso Yongle Space, si è tenuta la prima grande mostra dedicata alla prima generazione di LABUBU. Sono state esposte diverse opere originali della prima generazione di LAB Vai su Facebook

