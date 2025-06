Cina | porto Horgos aumento export NEV alimenta commercio con Asia centrale

Il porto di Horgos, il più grande snodo terrestre cinese per le esportazioni di auto, sta vivendo un momento di grande fermento: i volumi di veicoli a nuova energia (NEV) sono in forte crescita, rafforzando i legami commerciali con l’Asia centrale. Questo trend promette di rivoluzionare il panorama economico della regione, aprendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo. Per scoprire tutti i dettagli, si consiglia di visitare il video al link ufficiale.

Il porto di Horgos, il piu' grande porto terrestre cinese per le esportazioni di auto, ha registrato quest'anno un aumento dei volumi di esportazione di veicoli a nuova energia (NEV).

Porto Horgos lavora per agevolare operazioni di primo treno turistico Cina-Asia centrale - Il porto ferroviario di Horgos si prepara a lanciare il primo treno turistico Cina-Asia Centrale, un'iniziativa che segna un nuovo capitolo nel turismo culturale tra queste due regioni.

