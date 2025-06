Cina | portavoce Difesa NATO non usi Cina come scusa per espandersi a est

La Cina respinge con fermezza le accuse della NATO di usare il suo nome come pretesto per espandersi a est, sottolineando il proprio impegno verso uno sviluppo pacifico. Zhang Xiaogang, portavoce del Ministero della Difesa, ha evidenziato che la Cina rimane fedele ai principi di cooperazione e stabilità regionale, invitando a un dialogo costruttivo. In un contesto internazionale complesso, è fondamentale distinguere tra realpolitik e rhetoric.

Un portavoce della Difesa cinese oggi ha espresso la sua ferma opposizione al fatto che la NATO usi la Cina come scusa per "espandersi verso est nell'Asia-Pacifico". Zhang Xiaogang, portavoce del ministero cinese della Difesa nazionale, ha rilasciato questa dichiarazione durante una conferenza stampa in risposta alle recenti osservazioni del segretario generale della NATO. Zhang ha dichiarato che la Cina aderisce al percorso di sviluppo pacifico ed e' impegnata in una politica di difesa nazionale di natura difensiva. Lo sviluppo militare del Paese e' puramente finalizzato a salvaguardare la sovranita' nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, mentre la cooperazione con la Russia non e' mirata a terze parti e non subira' interferenze da parte di terze parti, ha dichiarato Zhang.

