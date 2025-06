Cina | ospiti Summer Davos cooperazione col Paese crea futuro vantaggioso per tutti

Al Summer Davos Forum 2025, a Tianjin, la Cina si conferma protagonista di innovazione e collaborazione globale. I leader mondiali sottolineano come una cooperazione strategica con il paese possa aprire nuove strade per uno sviluppo sostenibile e vantaggioso per tutti. Un’occasione unica per rafforzare i legami internazionali e costruire un futuro di prosperità condivisa. La sfida è lanciata: insieme, possiamo creare un domani migliore.

Al Summer Davos Forum 2025 in corso a Tianjin, nel nord della Cina, i partecipanti sottolineano il ruolo della Cina nell'innovazione e invitano alla cooperazione per affrontare le sfide e guidare lo sviluppo sostenibile.

