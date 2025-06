Cina | nato primo cucciolo di panda gigante del 2025 del centro di conservazione

In un lieto evento che riempie di gioia gli amanti della natura, la Cina annuncia con orgoglio il primo cucciolo di panda gigante del 2025 nato nel centro di conservazione del Sichuan. Questa nascita rappresenta un passo importante nella tutela di questa specie in via di estinzione, simbolo di biodiversità e speranza per il pianeta. Per scoprire di più, vi invitiamo a visitare il video ufficiale.

Nella provincia cinese del Sichuan, una base di conservazione dei panda giganti ha accolto il suo primo cucciolo nato in cattivita’ quest’anno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma630976663097662025-06-26cina-nato-primo-cucciolo-di-panda-gigante-del-2025-del-centro-di-conservazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: nato primo cucciolo di panda gigante del 2025 del centro di conservazione

