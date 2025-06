Cina | giocatore di basket Yang Hansen passa ai Portland Trail Blazers

Il mondo del basket si infiamma con la recentissima acquisizione di Yang Hansen, il giovane talento cinese scelto come 16ª all-rounder nel Draft NBA 2025 e ora pronto a indossare la maglia dei Portland Trail Blazers. Compiendo appena 20 anni, Hansen promette di rivoluzionare il panorama cestistico internazionale. La sua transizione dal campionato cinese alla NBA segna un capitolo emozionante: scopriamo insieme cosa lo aspetta in questa nuova avventura.

Il giocatore cinese di basket Yang Hansen e’ diventato la 16ma scelta assoluta al Draft NBA 2025, ed e’ destinato ai Portland Trail Blazers, che hanno effettuato uno scambio con i Memphis Grizzlies. Compiendo 20 anni oggi, il giovane centro ha giocato per i Qingdao Eagles della Chinese Basketball Association. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: giocatore di basket Yang Hansen passa ai Portland Trail Blazers

In questa notizia si parla di: giocatore - basket - yang - hansen

Fabio Raimondi nuovo allenatore-giocatore del Riviera Basket Rimini - Fabio Raimondi è il nuovo allenatore-giocatore del Riviera Basket Rimini per la stagione 2025/2026. Con un curriculum straordinario nel basket in carrozzina, il suo arrivo rappresenta un momento storico per la squadra, promettendo di segnare un'epoca nel club biancorosso.

NBA Draft 2025 | Yang Hansen terzo giocatore cinese selezionato al primo giro #NBA | #pianetabasket Vai su X

NBA Draft 2025 | Yang Hansen terzo giocatore cinese selezionato al primo giro; Hansen Yang, la scelta al Draft dei Blazers: “Il Nikola Jokic cinese”; Il gigantesco cestista sorprende tutti: sarà l’erede di Yao Ming? Le foto.

NBA Draft 2025 | Yang Hansen terzo giocatore cinese selezionato al primo giro - ) è diventato il terzo giocatore cinese ad essere selezionato nel primo turno del Draft NBA, dove è stato scelto al ... Si legge su pianetabasket.com

Draft NBA: Portland sorprende tutti e sceglie Yang Hansen, lo "Jokic cinese" - Veniva dato da tutte le previsioni come una possibile scelta al secondo giro, invece Portland (dopo aver scambiato la propria chiamata con Memphis) lo ha scelto alla n°16. Lo riporta sport.sky.it