Cina | flagship store di Louis Vuitton apre nel centro di Shanghai

Una maestosa nave di lusso ha attraccato nel cuore pulsante di Shanghai, segnando un nuovo capitolo nel panorama dello shopping globale. L’iconico flagship store di Louis Vuitton, un capolavoro architettonico di tre piani, promette non solo un’esperienza di acquisto esclusiva, ma anche un’immersione culturale e gastronomica senza precedenti. Inaugurato il 28 giugno, diventerà l’unico punto di riferimento nautico del marchio, portando lo stile Vuitton a nuove vette. Per scoprire di più, visita il video all’indirizzo: ...

Una “nave” monumentale ha gettato l’ancora nel centro di Shanghai! L’innovativo flagship store di tre piani di Louis Vuitton unisce la vendita al dettaglio di lusso a esperienze culturali e gastronomiche. Sara’ inaugurato il 28 giugno e sara’ l’unico punto di riferimento architettonico di ispirazione nautica del marchio. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma631015763101572025-06-26cina-flagship-store-di-louis-vuitton-apre-nel-centro-di-shanghai Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: flagship store di Louis Vuitton apre nel centro di Shanghai

In questa notizia si parla di: flagship - cina - store - louis

Cina-Turchia: aperto a Istanbul flagship store della porcellana di Jingdezhen - Un ponte tra due antiche culture: ieri, Istanbul ha ospitato l'inaugurazione del primo flagship store della celebre porcellana di Jingdezhen.

Un bagno di folla, 57mila cuori in festa e un palco che si trasforma in un viaggio tra i ghiacci dell’Alaska e le stanze più intime dell’anima. Cesare Cremonini ha aperto la sua stagione live con un concerto sold-out a San Siro, trascinando il pubblico in oltre due Vai su Facebook

Il megastore cinese vuoto di LVMH ulteriore segnale del peggioramento del crollo del lusso; Zara lancia il suo modello di flagship store in Cina: primi distributori automatici di abbigliamento e primo Zacaffè in Asia; Louis Vuitton in trattative con la famiglia Cheng per un maxi store a Hong Kong.

Cina: flagship store di Louis Vuitton apre nel centro di Shanghai - L'innovativo flagship store di tre piani di Louis Vuitton unisce la vendita al ... Riporta romadailynews.it

Il marchio accelera la sua espansione in Asia. Aperti nuovi flagship store in Cina e Taiwan - MSN - "Cavendish détrône Merckx", specifica l’Equipe. Si legge su msn.com