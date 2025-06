Cina | China-South Asia Expo ospiti stranieri scoprono fascino di MTC

Durante la China-South Asia Expo, gli ospiti stranieri sono rimasti affascinati dalla medicina tradizionale cinese, condividendo storie di benefici e innovazioni. In cinque giorni di incontri stimolanti, si è rafforzato il legame tra culture e pratiche di benessere millenarie. Il loro entusiasmo testimonia il crescente interesse globale per questa antica arte terapeutica, aprendo nuove prospettive di collaborazione e scoperta. Per saperne di più, guardate il video all’indirizzo indicato.

Gli ospiti stranieri della China-South Asia Expo non hanno fatto altro che elogiare i benefici della medicina tradizionale cinese (MTC). Scoprite le esperienze positive condivise durante questi cinque giorni di eventi stimolanti!

