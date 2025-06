Cina | attivata sezione chiave di progetto trasporto gas da ovest a est

Una nuova tappa cruciale nel progetto di trasporto del gas in Cina si è concretizzata con l’attivazione della sezione chiave Gansu-Ningxia. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti nell’ottimizzazione delle risorse energetiche e nel rafforzamento della sicurezza nazionale. La connessione tra Turpan e Zhongwei promette di migliorare l’efficienza e la stabilità del sistema energetico cinese, segnando un importante progresso verso un futuro più sostenibile e autonomo.

Una sezione chiave del progetto cinese di trasporto del gas da ovest a est e’ entrata in funzione oggi, segnando un altro passo avanti nell’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse di gas del Paese e nel miglioramento della sicurezza energetica. La sezione Gansu-Ningxia del gasdotto che va da Turpan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, a Zhongwei, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, e’ entrata ufficialmente in funzione, potenziando in modo significativo le capacita’ di distribuzione del gas naturale a livello interregionale, ha dichiarato PipeChina, la societa’ costruttrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it