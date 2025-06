Cina | Anhui Hefei sviluppa servizi di economia a bassa quota

Nel cuore di Hefei, nella provincia di Anhui, si sta delineando un futuro all’insegna dell’innovazione con lo sviluppo di servizi di economia a bassa quota. Il parco Luogang, un tempo aeroporto obsoleto, ora brilla come hub del trasporto urbano e centro di sperimentazione per i voli eVTOL. Questa metamorfosi apre nuove possibilità per il turismo e la mobilità sostenibile, trasformando la città in un modello di progresso e tecnologia avanzata.

Dei membri dello staff controllano un aereo elettrico a decollo e atterraggio verticali (eVTOL) prima di una dimostrazione di volo al parco Luogang di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 23 giugno 2025. Un tempo aeroporto obsoleto, il parco Luogang, al centro della citta’, funziona ora come hub del trasporto aereo urbano e come “super campo sperimentale” per l’economia a bassa quota, dove servizi come le visite turistiche in “aerotaxi” e le consegne a domicilio con i droni sono prontamente disponibili a portata di mano dei visitatori. Negli ultimi anni, Hefei ha sviluppato vigorosamente l’economia a bassa quota e arricchito continuamente gli scenari di consumo correlati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Anhui, Hefei sviluppa servizi di economia a bassa quota

