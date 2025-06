Cimiteri nel degrado Robotti | Sfalci sei volte l' anno

La situazione dei cimiteri genovesi, trascurati e in stato di degrado, ha acceso un vivace dibattito in consiglio comunale. Con robot che effettuano sfalci sei volte all’anno, la cura dei luoghi di memoria sembra ancora lontana dalla perfezione. Vincenzo Falcone, consigliere di Orgoglio Genova, ha sollevato questioni cruciali chiedendo spiegazioni a sindaco e giunta. È fondamentale intervenire rapidamente per restituire dignità e rispetto a questi spazi simbolici della città .

La situazione dei cimiteri genovesi è approdata in consiglio comunale in una inconsueta seduta di giovedì, visto che martedì era festa per il santo patrono. A chiedere chiarimenti a sindaco e giunta è stato il consigliere di Orgoglio Genova, Vincenzo Falcone, attraverso un'interrogazione

