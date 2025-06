Ciclovie dell’Aso e del Tenna Cesetti | Siamo fermi da 5 anni

Dopo cinque anni di silenzio, le ciclovie dell'Aso e del Tenna Cesetti tornano alla ribalta grazie all'interessamento del consigliere regionale Fabrizio Cesetti. Questi percorsi rappresentano un’opportunità unica per promuovere turismo, accoglienza e mobilità sostenibile nella zona. La Regione aveva già avviato progetti ambiziosi nel 2020, ma da allora tutto è rimasto fermo. Ora, con le interrogazioni di Cesetti, si chiede di fare luce sul futuro di queste ciclovie.

I percorsi in ciclovia sono turismo, accoglienza, mobilitĂ sostenibile. Se ne parlava giĂ nel 2020 in Regione, c’era la Giunta Ceriscioli, in cantiere c’erano due nuove ciclovie che riguardavano il fermano, nella zona dell’ Aso e del Tenna. Peccato che da allora non se ne sia saputo piĂą niente. Lo ha chiesto il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti con due interrogazioni: "Al Consiglio Regionale odierno ho presentato due interrogazioni: una sulla ciclovia dell’Aso, l’altra su quella del Tenna. La risposta, da parte dell’assessore Baldelli, è stata deludente. La verità è che nulla è stato fatto in questi 5 anni per le ciclovie del fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it