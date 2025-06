Ciclonica la guida per chi vuol pedalare tra mare borghi e natura salentini

Ciclonica è la guida perfetta per chi desidera scoprire il Salento pedalando tra mare, borghi autentici e natura incontaminata. Immagina di sfrecciare tra le masserie, esplorare spiagge selvagge e attraversare pinete e parchi ricchi di biodiversità, lasciandoti affascinare dalla macchia mediterranea e dai pittoreschi borghi che raccontano secoli di storia. Partendo da Lecce, questa avventura ti condurrà alla scoperta di un territorio unico e vibrante, ricco di emozioni e paesaggi da sogno.

LECCE - La campagna costellata da masserie e pajare, le spiagge selvagge, le pinete sul mare nei parchi, la macchia mediterranea, i borghi: è una straordinaria avventura pedalare lungo la Ciclonica nelle terre del Salento, partendo da Lecce per toccare Galatina e immergersi nei parchi di cui è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: ciclonica - pedalare - mare - borghi

“Ciclonica”, la guida per chi vuol pedalare tra mare, borghi e natura salentini; 'Ciclonica', la guida per chi vuol pedalare tra mare, borghi e natura salentini; In distribuzione la guida Ciclonica. La Ciclovia del Salento Ionico un viaggio tra mare, borghi e natura di Roberto Guido.

“Ciclonica”, la guida per chi vuol pedalare tra mare, borghi e natura salentini - Sull’onda del successo agli oscar del cicloturismo lunedì 30 giugno viene presentato il testo ufficiale della ciclovia a firma di Roberto Guido che racconta le ricchezze del territorio per chi lo vive ... lecceprima.it scrive

In distribuzione la guida “Ciclonica. La Ciclovia del Salento Ionico” un viaggio tra mare, borghi e natura di Roberto Guido - Corriere Salentino Lecce - Ciclonica è il nome del tragitto nel cuore del Sud che promette un viaggio tra mare, borghi e ... Lo riporta corrieresalentino.it