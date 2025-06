Cibo musica intrattenimento | a Medolla torna la millenaria Fiera di Bruino

Prepariamoci a rivivere un pezzo di storia e tradizione nella suggestiva cornice di Medolla, dal 4 all’8 luglio. La millenaria Fiera di Bruino torna più vivace che mai, offrendo un mix irresistibile di cibo, musica e intrattenimento. Un’occasione unica per scoprire sapori autentici, ascoltare note coinvolgenti e vivere momenti di convivialità. Non perdete questa festa che celebra lo spirito di comunità e il valore del commercio antico...

Torna l'appuntamento con la millenaria Fiera di Bruino, quest’anno dal 4 all’8 luglio, nata per ricordare un momento storico in cui commercianti si trovavano in Bruino, la via che da Medolla porta a Camurana, per scambiarsi prodotti, acquistare vendere, fare affari. E’ la più importante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it