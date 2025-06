Ciak gira anche il turismo Giro d’affari milionario col festival delle serie tv Sorridono pure gli hotel

Il turismo si anima e il business cresce grazie alla prima edizione dell’Italian Global Series Festival, un vero e proprio palcoscenico internazionale dedicato alle serie TV. Tra star, proiezioni e incontri esclusivi, Rimini e Riccione si trasformano in Hollywood e Cannes, attirando appassionati, professionisti e tanti sguardi di curiosità. Un evento che sta già lasciando il segno, portando il nostro settore a nuovi vertici di notorietà e successo.

Una parata di stelle. Le proiezioni. Gli incontri con i divi. E poi il red carpet, per la caccia a selfie e autografi. A Rimini e Riccione, per chi in questi giorni segue la prima edizione di Italian global series festival, ci sente un po' come a Hollywood, Venezia, Cannes. Un evento, quello organizzato da Apa (l'associazione produttori audiovisivi) con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione e dei due comuni, che sta portando tanta visibilità alla Riviera e che fa bene anche al turismo. E chi ha preso parte ad almeno uno degli eventi del festival, l'ha toccato con mano: dietro all'evento c'è una grande macchina organizzativa, che impiega ogni giorno circa 300 persone.

