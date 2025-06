Cia | abbiamo prove che i siti nucleari Iran sono devastati Trump | Annullare subito il processo contro Netanyahu

Le recenti operazioni militari contro i siti nucleari iraniani hanno scosso gli equilibri geopolitici, con Trump che chiede l'annullamento immediato del procedimento contro Netanyahu, mentre l'intelligence statunitense rassicura sui bombardamenti su Fordow. La Casa Bianca si dichiara fermamente contraria ai procedimenti di corruzione, sottolineando: «Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia». Un momento cruciale che potrebbe ridefinire il futuro diplomatico e politico della regione.

Le rassicurazioni dell'intelligence Usa dopo i bombardamenti su Fordow. La Casa Bianca sul procedimento per corruzione: «Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia».

