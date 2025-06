Ci vediamo presto il saluto di mister Gila

allenatore che possa rilanciare le sorti del Pisa. Con il suo sorriso e la sua energia, Alberto Gilardino si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di speranze e sfide emozionanti per la squadra e i suoi tifosi.

Camicia bianca e occhiali da sole, il nuovo mister del Pisa, Alberto Gilardino, si è presentato così alla città ieri mattina, ai microfoni de La Nazione, durante il tour de force tra firme e ultimi dettagli burocratici. "Ciao a tutti, ci vediamo presto" ha detto sorridendo, rivolgendosi ai tifosi e ai cronisti presenti all’esterno della sede. Finisce così la lunga attesa dei supporter nerazzurri, che da tempo aspettavano l’arrivo del nuovo allenatore. "Finalmente", commenta qualche tifoso di passaggio dalla Sesta Porta per commissioni personali, osservando i giornalisti appostati fuori in attesa dello scatto che immortalasse l’ex tecnico del Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Ci vediamo presto", il saluto di mister Gila

In questa notizia si parla di: vediamo - presto - mister - saluto

Giménez: “Ci vediamo presto, con più forza e più fame. Forza Milan!” - Santiago Giménez, nuovo attaccante del Milan, esprime la sua determinazione e passione per la squadra in vista della stagione 2024-2025.

Tifosi rosanero, mister Inzaghi ha un messaggio per voi Ci vediamo domani alle 19:00 al Barbera Vai su Facebook

Ci vediamo presto, il saluto di mister Gila; Pedro saluta Baroni: Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e la squadra; Il congedo di Baldan: “Alla Vibonese sono stato bene. E’ stata una stagione bellissima”.

"Ci vediamo presto", il saluto di mister Gila - L’ex allenatore del Genoa è arrivato ieri in città per sistemare le ultime pratiche burocratiche, e oggi verrà ufficializzato dal Pisa ... Secondo msn.com

VIDEO. Il saluto di Jorge Martin: "Ci vediamo presto" - Il saluto di Jorge Martin: "Ci vediamo presto" 00:00:30 min | 2 mesi fa. Lo riporta video.sky.it