Ci sono mostre imperdibili Typologien Tipologie è una di queste Un’estesa indagine con oltre 600 opere fotografiche di 25 artiste e artisti essenziali per ricostruire più di un secolo di fotografia in Germania Alla Fondazione Prada fino al 14 luglio

N e scriviamo con colpevole ritardo, ma con la consapevolezza che questo avvertimento sia utile – gli amanti della fotografia e gli insaziabili curiosi sono allertati – per chi se la fosse persa. Bisogna affrettarsi, andare subito e prendersi il tempo necessario per scoprire la mostra Typologien a Milano e goderla appieno. Una mostra bellissima. Cos'è Typologien? Una mostra monumentale dedicata alle molteplici espressioni della fotografia tedesca lungo tutto il secolo scorso.