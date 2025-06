Ci siamo | WhatsApp lancia i riepiloghi dei messaggi tramite Meta AI

Sei pronto a rivoluzionare il modo di gestire le conversazioni? WhatsApp ha appena lanciato i Riepiloghi Messaggi, una novità che utilizza l'intelligenza artificiale di Meta per creare riepiloghi dei messaggi non letti. Questa funzione promette di risparmiare tempo e mantenerti sempre aggiornato, anche quando hai poco spazio per leggere ogni singolo messaggio. Scopri come questa innovazione cambierà il modo in cui comunichi e organizzi le tue chat.

WhatsApp ha appena introdotto la funzionalità Riepiloghi Messaggi, tramite la quale l'AI genererà un riassunto dei messaggi non letti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Ci siamo: WhatsApp lancia i riepiloghi dei messaggi tramite Meta AI

Whatsapp ora riassume i messaggi - Il riassunto si attiva toccando il pulsante che compare in presenza di messaggi non letti in una chat. Secondo macitynet.it