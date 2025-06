Chivu s'inventa una nuova parola | Non iniziamo a parlare di chivuismo ci manca solo questo

In un mondo di terminologie ormai saturo, Chivu sorprende tutti con una parola nuova: "chivuismo". Tra passione e innovazione, il suo contributo linguistico si aggiunge alla scena del calcio internazionale. Ma cosa si cela davvero dietro questo neologismo? Continua a leggere per scoprire come il talento e la creatività del difensore romeno riscrivono anche le regole del linguaggio sportivo.

L'Inter è volata agli ottavi di finale del Mondiale per Club, vincendo il proprio girone. Chivu risponde a una domanda in conferenza stampa ha coniato un termine: chivuismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter, Chivu: "Manca solo il 'chivuismo'. Mondiale per Club torneo serio. Esposito? Calma..." - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si gode il successo contro il River Plate al Mondiale per Club, un risultato che avvicina i nerazzurri a conquistare un prestigioso trofeo internazionale.

Pio Esposito e Chivu, tra rinascita Inter e ipotesi Italia che fa sognare: "Ora niente errori" - Il tecnico nerazzurro analizza la prestazione dei suoi ed elogia l'attaccante azzurro dopo il successo contro il River Plate ... Lo riporta tuttosport.com

