Chivu | Pareggiato la loro intensità Esposito? Che dire tanta roba!

Chivu parla della partita dell'Inter contro il River Plate, vinta per 2-0. Poi elogio a Pio Esposito, che all'esordio da titolare ha pure segnato. PARTITA VERA – Le parole di Cristian Chivu a Sport Mediaset dopo Inter-River Plate: « Partita vera e questo mi fa piacere, siamo stati in grado di ribaltarla, nonostante la sofferenza del primo loro ci ha sorpresi. Arrivavano con una forza importante, nella ripresa siamo calati anche noi a pareggiare quell'intensità e quel carattere. Abbiamo trovato qualità nel palleggio andando in verticale e l'abbiamo portata a casa superando il turno. Questo era l'obiettivo ».