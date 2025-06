Chivu | Ora con Pio non dobbiamo fare errori Volevo farlo giocare insieme al fratello poi

In un ambiente dove l’attenzione ai dettagli fa la differenza, Chivu e Pio si preparano a vivere il loro momento di gloria. Con l’Inter che dimostra grinta e determinazione, il tecnico nerazzurro sottolinea l’importanza di mantenere il focus e lo spirito di squadra. È fondamentale evitare errori e concentrarsi sul presente, lasciando da parte il 'Chivulismo'. Ora, più che mai, è il momento di andare avanti con disciplina e passione.

Il tecnico nerazzurro analizza Inter-River: "Bravi, partita seria e di carattere. Ho cambiato metodologia, dai ragazzi c'è uno spirito importante. Ma ora non parliamo di. 'Chivulismo'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Ora con Pio non dobbiamo fare errori. Volevo farlo giocare insieme al fratello, poi..."

Lautaro dopo l’allenamento odierno: «Quello che è passato è stato duro, ma adesso dobbiamo voltare pagina. Su Chivu vi dico…» - Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si è concesso ai cronisti dopo l’allenamento odierno a Los Angeles, condividendo le sue sensazioni e obiettivi.

Chivu: Ora non iniziamo a parlare di chivuismo. Pio è intelligente, non commettiamo gli errori del...; L’ALLENATORE CRISTIAN CHIVU: “OGGI GRANDE SQUADRA E TIFOSI, MA RESTIAMO CON I PIEDI PER TERRA”; Chivu a DAZN: Leoni si merita i complimenti, ma gli farò vedere anche gli errori. Pubblico super.

Inter, Chivu: "A volte bisogna mangiare un po' di m...a" - Il tecnico nerazzurro alla vigilia della decisiva sfida contro il River Plate: "Clima disteso? Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Inter, Chivu: "Dobbiamo pestare e masticare me...". Poi vieta i giornali e litiga con uno youtuber - Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la sfida decisiva contro il River Plate: Contento dei miei ragazzi, ci aspetta una gara molto difficile ... Da sport.virgilio.it