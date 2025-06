Chivu | Non parlo di me solo del gruppo! Vinto una partita vera

Cristian Chivu, nel post-partita di Inter-River Plate, esalta il carattere e la determinazione del gruppo nerazzurro, sottolineando come siano stati gli stessi giocatori a conquistare una vittoria autentica. L'allenatore si concentra sulla forza collettiva, lodando in particolare Francesco Pio Esposito per il gol decisivo. Nel mondo del calcio, è il team a fare la differenza, e questa partita ne è la prova. La vera forza sta nell’unità e nella passione condivisa.

Cristian Chivu si dice soddisfatto nel post-partita di Inter-River Plate. Su Dazn l’allenatore esalta i suoi e soprattutto Francesco Pio Esposito per il gol segnato. POST-PARTITA – Cristian Chivu si è espresso su Inter-River Plate: « Io non parlo mai di me, parlo di noi, del gruppo, della squadra. Hanno fatto una partita vera, hanno voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo a causa della loro intensità e pressione. Nel secondo tempo abbiamo occupato bene il campo, abbiamo trovato le misure e siamo riusciti ad andare in verticale con maggiore velocità . L’abbiamo portata a casa e abbiamo passato il turno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Non parlo di me, solo del gruppo! Vinto una partita vera»

