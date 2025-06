Chivu | Non iniziamo a parlare di ‘chivuismo’ Siamo qui per arrivare in fondo Su Esposito…

Dimentichiamo il Chivuismo, perché qui si parla di un vero protagonista del Mondiale per Club: Christian Chivu. Con due vittorie e un pareggio, l’Inter guida il girone E con sette punti su nove, confermando la crescita della sua esperienza americana. Dopo un debutto non brillante, i nerazzurri hanno trovato il ritmo, mettendo in mostra il valore di un leader come Chivu. La sua avventura sta entrando nel vivo, e il meglio deve ancora venire.

Due vittorie e un pareggio. Sette punti conquistati su nove disponibili e primo posto nel girone E del Mondiale per Club. Il biglietto da visita di Christian Chivu non è dei peggiori. L’avventura americana dell’ Inter e di Chivu è in continuo crescendo. Dopo una partita d’esordio non esaltante contro il Monterrey, i nerazzurri con l’ Urawa Red Diamonds hanno trovato la vittoria, e con il River Plate la prestazione che era mancata nei primi 180?. La nuova era è ufficialmente iniziata, ma qualcuno invita ad andarci piano. L’intervista post partita di Chivu. Al termine della sfida al River Plate, Christian Chivu è stato atteso dai microfoni, dove si sono iniziate ad udire parole di elogio e merito, che però il nuovo tecnico ha smorzato subito: “ Non iniziamo con queste cose, manca solo iniziare a parlare di “chivuismo”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

