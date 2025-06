Chivu mette il suo primo mattoncino da allenatore dell’Inter

Cristian Chivu conquista il suo primo importante traguardo da allenatore dell’Inter, guidando la squadra in un match cruciale contro River Plate. Non si tratta solo di una vittoria, ma del modo in cui è arrivata: determinazione e strategia segnano il debutto di un nuovo percorso. Questo risultato rappresenta il primo vero mattoncino nel suo cammino da tecnico nerazzurro, aprendo le porte a un futuro ricco di possibilità e successi.

Inter-River Plate porta il primo mattoncino della carriera di Chivu da allenatore nerazzurro. Un fatto che si spiega con due fattori specifici. PARTITA SIGNIFICATIVA – Inter-River Plate non è stata una partita da sottovalutare. Non è solo il risultato a pesare, ma anche il modo in cui è arrivato. Un insieme di fattori che fa arrivare a un concetto: Chivu ha messo il suo primo vero mattoncino da allenatore dell’Inter. OBIETTIVO SPORTIVO – Il primo fattore è il risultato. L’Inter ha vinto, e con la vittoria ha superato il girone del Mondiale per Club. Per Chivu questo è il primo vero risultato sulla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu mette il suo primo mattoncino da allenatore dell’Inter

