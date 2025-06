Chivu | Esposito? Intelligenza tattica! Inter spirito importante

Cristian Chivu, maestro di intelligenza tattica e spirito vincente, analizza con lucidità la prestazione dell’Inter e il risultato contro River Plate. Le sue parole, ricche di strategia e passione, svelano l’essenza di una squadra in crescita e di un progetto che si sta consolidando. Ma cosa ne pensa Chivu di Pio Esposito? Scopriamo insieme le sue riflessioni e le prospettive future di questa giovane promessa nerazzurra.

Chivu nella conferenza stampa post partita di Inter-River Plate ha commentato il risultato e la prestazione. Poi qualche parola su Pio Esposito. CONFERENZA STAMPA CHIVU POST INTER-RIVER PLATE. CONFERENZA CHIVU – Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi. È nata l’Inter di Chivu o sbagliamo? Non iniziamo con queste cose, basta solo dire Chivulismo. Non è iniziata niente, è una partita fatta bene, fatta di carattere. Nonostante un primo tempo dove siamo rimasti un po’ sorpresi dalla loro ferocia e aggressione, forse siamo stati un po’ impreparati, ma l’abbiamo risolta nella ripresa alzando il livello di tutto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Esposito? Intelligenza tattica! Inter, spirito importante»

In questa notizia si parla di: chivu - inter - esposito - intelligenza

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Chivu: "A chi somiglia Pio Esposito? Non è giusto fare paragoni. E guardate che non è bravo solo in area, regge il duello con il difensore. Ha intelligenza calcistica e la fa vedere sempre. E' una cosa di famiglia, tutti e 3 gli Esposito sono buoni giocatori. Oggi h Vai su Facebook

Translate postChivu: "A chi somiglia Pio Esposito? Non è giusto fare paragoni. E guardate che non è bravo solo in area, regge il duello con il difensore. Ha intelligenza calcistica e la fa vedere sempre. E' una cosa di famiglia, tutti e 3 gli Esposito sono buoni gio Vai su X

Pio Esposito e Chivu, tra rinascita Inter e ipotesi Italia che fa sognare: Ora niente errori; Inter, Chivu non ci sta: “Ora non iniziate con il ‘Chivuismo’. Pio Esposito? Piedi per te...; Chivu: Con Esposito non dobbiamo fare errori. Non parliamo di Chivulismo.

Pio Esposito e Chivu, tra rinascita Inter e ipotesi Italia che fa sognare: "Ora niente errori" - Il tecnico nerazzurro analizza la prestazione dei suoi ed elogia l'attaccante azzurro dopo il successo contro il River Plate ... Scrive tuttosport.com

Pagina 2 | Pio Esposito e Chivu, tra rinascita Inter e ipotesi Italia che fa sognare: "Ora niente errori" - Il tecnico nerazzurro analizza la prestazione dei suoi ed elogia l'attaccante azzurro dopo il successo contro il River Plate ... Riporta tuttosport.com