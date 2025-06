Chivu a Inter TV | Partita vera forse abbiamo sofferto questo Bravi a…

Cristian Chivu, analizzando la vittoria dell'Inter contro il River Plate su Inter TV, ha descritto una sfida intensa e combattuta, dove i nerazzurri hanno dovuto mettere in campo tutta la loro determinazione. Un match vero, a tratti una vera battaglia di nervi, che ha dimostrato la forza e la tenacia della squadra. Ecco le sue parole per scoprire come l’Inter ha conquistato il passaggio del turno.

Chivu analizza a Inter TV la vittoria dei nerazzurri contro il River Plate: le sue parole. L' Inter conquista il passaggio del turno giocando una partita intensissima contro il River Plate. Una partita vera, a tratti una guerra di nervi. Ecco come l'ha commentata Cristian Chivu ai microfoni di Inter TV: «È stata una partita vera. Forse abbiamo patito un po' la loro intensità nel primo tempo, il loro gioco in verticale, le seconde palle. Ma siamo stati bravi a reggere, a tenere botta e a trovare soluzioni. Qualche bella azione l'abbiamo fatta anche nel primo tempo". RIPRESA – «Nel secondo tempo ci siamo calati subito nella voglia di alzare il livello dal punto di vista dell'intensità, nella voglia di vincere i duelli.

