Chivu a Dazn | Non vedo l’ora di vedere Pio Esposito con Lautaro Per me sono tutte finali è quello che cerco di trasmettere alla squadra

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si prepara alla sfida contro il River Plate con grande determinazione. Prima del calcio d’inizio nel Mondiale per Club, il tecnico ha condiviso le sue aspettative e la motivazione di tutta la squadra, sottolineando l’importanza di ogni partita come una finale. La passione e l’ambizione dei nerazzurri sono palpabili, e ora non vediamo l’ora di scoprire come si svolgerà questa sfida cruciale.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il River Plate nel Mondiale per Club. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha presentato così la sfida contro gli argentini di Marcelo Gallardo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn. LAUTARO E PIO ESPOSITO IN ATTACCO – « Sono curioso quanto voi. Mi fa piacere vedere Pio affianco a Lautaro, è un bel misto di qualità tecniche, gioventù abbinata all’esperienza, ma anche la potenzia fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Non vedo l’ora di vedere Pio Esposito con Lautaro. Per me sono tutte finali, è quello che cerco di trasmettere alla squadra»

Cristian Chivu ha ben chiaro il valore del gruppo Questa notte alle 3 la sfida tra i nerazzurri ed il River Plate

Chivu: "Io e Pio Esposito siamo cresciuti insieme. Lo conosco da quando ha 13 anni e mezzo. Abbiamo vinto insieme in Primavera. Lo vedo più maturo dal punto di vista umano e sportivo. Si è ripreso, contro l'Urawa lo vedremo o dall'inizio o a partita in cor

