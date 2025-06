Chivu a Dazn | La squadra ha fatto una partita vera contento per Pio Esposito che è stato all’altezza! Sul suo futuro vi dico questo

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni dopo la convincente vittoria nel Mondiale per Club contro il River Plate. Con un entusiasmo palpabile, si è soffermato sui progressi della squadra e sul talento di Pio Esposito, che ha dimostrato di essere all’altezza delle grandi occasioni. Le sue parole riflettono fiducia e ottimismo per il futuro nerazzurro, sottolineando quanto ogni partita rappresenti un passo importante nel cammino verso traguardi sempre più ambiziosi.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta nel Mondiale per Club contro il River Plate. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter River Plate, match vinto dai nerazzurri per 2 a 0, strappando così il pass per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il tecnico della beneamata Cristian Chivu ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. PENSIERI – « Non parlo mai di me, ma del noi, della squadra, del gruppo. Che oggi ha fatto una partita vera, ha voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo dove abbiamo sofferto la loro pressione ma anche lì abbiamo trovato giocate importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «La squadra ha fatto una partita vera, contento per Pio Esposito che è stato all’altezza! Sul suo futuro vi dico questo»

In questa notizia si parla di: chivu - dazn - squadra - fatto

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club.

#Inter, #Chivu ai microfoni di DAZN: "I ragazzi mi hanno reso orgoglioso: alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Parlare di tattica contro una squadra che difende nella sua area è difficile" Vai su X

Le parole di #Barella a Dazn sono quelle di tutti i tifosi dell'#Inter: una delusione che brucia, l'amarezza per la finale persa contro il #PSG è ancora tanta. Ma c'è anche l'orgoglio per un percorso che li ha resi fieri. Una cavalcata europea che ha fatto sognar Vai su Facebook

Chivu a DAZN: Applausi? Qualcuno dovrà pagare una cena. Thuram non ci sarà, per Dumfries vedremo; Chivu a DAZN: Applausi? Qualcuno dovrà pagare una cena. Thuram non ci sarà, per Dumfries vedremo; Come giocherà l'Inter con Cristian Chivu? Modulo e probabile formazione.

Chivu a DAZN: "Applausi? Qualcuno dovrà pagare una cena. Thuram non ci sarà, per Dumfries vedremo" - L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu si accomoda sugli spalti del Lumen Field per parlare con DAZN a poche ore dal calcio d'inizio di Inter- Secondo msn.com

Zanetti a DAZN: "Col River gara di grande emozione. Quelli del Triplete scenderemo in campo con Chivu in ogni gara" - River Plate è una grande emozione per me, perché è una squadra argentina, soprattutto il River Plate che ha una grande storia. Segnala msn.com