Chiusura spazio aereo? Da rimborsi a voli alternativi cosa spetta al passeggero

Quando lo spazio aereo viene chiuso, i passeggeri si trovano protetti dalle normative europee, come il Regolamento (CE) n. 261/2004. In questi casi, hanno diritto a ricevere assistenza gratuita e rimborsi o a essere riprotetti su voli alternativi. Ma quali sono i dettagli pratici e le possibilitĂ concrete a disposizione dei viaggiatori? Scopriamolo insieme per tutelare i tuoi diritti in ogni situazione di emergenza.

(Adnkronos) – "Quando viene chiuso uno spazio aereo si rientra nei casi previsti dalla normativa (Regolamento (CE) n. 2612004) per la cancellazione del volo. Il passeggero, quindi, ha diritto all'assistenza e ai rimborsi o, a sua scelta, alla riprotezione. Per quanto riguarda l'assistenza ha diritto, a titolo gratuito, a 2 telefonate, o fax o email, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: spazio - aereo - rimborsi - passeggero

Caccia russo invade lo spazio aereo NATO: la “nave fantasma” scatena la risposta di Mosca - Un caccia russo ha invaso lo spazio aereo estone in risposta all'intercettazione di una nave sospetta legata alla "flotta fantasma" di Mosca.

Attraverso un post sul proprio profilo social Gaetano Intrieri ha reso noto che ieri Aeroitalia, da e per Roma Fiumicino, ha trasportato a Catania e Palermo il milionesimo passeggero giudicando vinta una scommessa tutt'altro che facile. Lì dove hanno fallito e Vai su Facebook

Riapertura spazio aereo: la situazione nei cieli di Qatar, Bahrain, Emirati Arabi il giorno dopo, disagi e rimborsi per i passeggeri; Riapertura spazio aereo: la situazione nei cieli di Qatar, Bahrain, Emirati Arabi il giorno dopo, disagi e rimborsi per i passeggeri; Aerei, bagaglio a mano incluso nel biglietto? Dalle novità al «rischio rincari»: cosa c’è sapere.

Chiusura spazio aereo? Da rimborsi a voli alternativi cosa spetta al passeggero - "Quando viene chiuso uno spazio aereo si rientra nei casi previsti dalla normativa (Regolamento (CE) n. msn.com scrive

Nuovo regolamento per chiedere rimborsi su voli in ritardo: “Meno tutele per i passeggeri” - Altroconsumo ha espresso perplessità circa la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri in materia di rimborsi: ne penalizzerebbe migliaia ... Lo riporta fanpage.it