Chiuro i corsi di arti e mestieri tradotti in sapori dallo chef

Chiuro si trasforma in un palcoscenico di eccellenza, unendo tradizione e innovazione attraverso corsi di arti e mestieri reinterpretati in sapori dallo chef stellato. In questo storico palazzo, con la sua appendice moderna, un'associazione dedica il suo impegno a offrire incontri unici e conferenze non convenzionali, arricchendo il panorama culturale valtellinese. È così che si crea una sinergia tra passato e presente, pronta a sorprendere e ispirare.

Un giovane chef stellato, un palazzo storico con un’appendice moderna che lo rende un unicum nella parte storica del borgo che ha ospitato e ospiterà corsi di arti e mestieri, in cabina di regia un’associazione nata per proporre appuntamenti innovativi e conferenze non convenzionali per "variegare" il panorama culturale valtellinese. È ciò che è andato in scena a Palazzo Andres Flematti dove, in collaborazione con il Comune di Chiuro, Valtellina&Co. ha organizzato il secondo evento dopo l’esordio con "La cucina non ha confini.". Al centro della seconda serata, i corsi che saranno proposti illustrati dai rispettivi maestri e per ognuno dei quali chef Giovanni Croce ha proposto un piatto a tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiuro, i corsi di arti e mestieri tradotti in sapori dallo chef

