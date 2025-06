Chiude il Palio Celebrato il patrono

Il Palio di San Giovanni Battista a Fabriano si conclude con una tradizione carica di devozione e passione. La cerimonia finale, intrisa di emozioni, unisce comunità e fede in un momento di grande spiritualità . Prima di lasciare spazio alla Sfida del Maglio, il cuore pulsante della festa, la concelebrazione nel duomo ha rappresentato un momento di unione e riflessione condivisa, suggellando così un evento che rimarrà impresso nei ricordi di tutti i partecipanti.

La chiusura del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano coincide da sempre con la festività del patrono. Prima della processione finale lungo le vie cittadine con la statua del Santo, sotto le note del corpo bandistico "Città di Fabriano" che introduce alla fase conclusiva della manifestazione con la Sfida del Maglio, martedì c'è stata la concelebrazione solenne in una cattedrale gremita, officiata dal vescovo emerito di Fano monsignor Armando Trasarti, alla presenza del vescovo Francesco Massara e dell'emerito Giancarlo Vecerrica, con la "regia" del parroco don Antonio Esposito ed il canto liturgico animato dal gruppo corale Santa Cecilia di Fabriano, cappella musicale della cattedrale di San Venanzio.

