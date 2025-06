Chiesa Rossa girano a tutta velocità in sella a una moto rubata e cadono | due feriti

Una serata di follia si trasforma in tragedia a Milano, dove due uomini a bordo di una moto rubata sbandano e finiscono a terra, ferendosi gravemente. La corsa sfrenata lungo via della Chiesa Rossa si conclude con un incidente che solleva molte domande sulla legalità e la sicurezza stradale. I dettagli emergono lentamente, ma ciò che conta è la richiesta di maggiore attenzione e prevenzione per evitare che simili episodi si ripetano.

Milano, 26 giugno 2025 – Incidente stradale, mercoledì sera, davanti al campo rom di via della Chiesa Rossa a Milano. Un 45enne e un 50enne, residenti nel campo, sono caduti da una moto rubata, mentre viaggiavano a velocità elevata. Stando a una prima ricostruzione sembra che il motociclista alla guida abbia fatto tutto da solo: dopo aver perso il controllo della due ruote, i due sono caduti a terra. Il conducente è stato ricoverato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano e il passeggero è in prognosi riservata dopo essere stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Resta da capire se a provocare la caduta della moto sia stata solo l'alta velocità, un guasto o magari una distrazione del conducente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiesa Rossa, girano a tutta velocità in sella a una moto rubata e cadono: due feriti

